Flere bilister standset med narko og sprut i blodet

Klokken 00.55 natten til lørdag blev en 20-årig mand fra Stenløse anholdt og sigtet for at køre påvirket af euforiserende stoffer. Han blev vinket ind til siden på Heimdalsvej mod syd i Frederikssund i en sort BMW. Narkotesten viste positiv for kokain, og den unge mand blev derfor anholdt og taget med til en blodprøve. Herefter blev han løsladt igen.

Også i Frederiksværk, på Skovfodengen, blev en 20-årig mand anholdt og sigtet for at køre påvirket af stoffer. Det skete klokken 03.11, hvor narkotestet viste positiv for kokain og canabis. Også denne mand måtte en tur med politiet for at få taget en blodprøve.