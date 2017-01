Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flere bevarer tænderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere bevarer tænderne

Nordsjælland - 11. januar 2017 kl. 04:06 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Markant flere seniorer beholder deres egne tænder i dag end for bare 30 år siden. Ifølge Tandlægeforeningen var der i 1987 således 33 procent tandløse blandt de 55-64-årige på landsplan, mens der var mindre end én procent i 2008, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og selvom tallene fra 2008 er de seneste, er det alligevel Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjergs klare opfattelse, at det er en tendens, der vil fortsætte.

- I 1972 fik vi indført systematisk, gratis tandundersøgelser for børn og unge under 18 år, og alle, der er vokset op derfra, er vokset op med mere forebyggelse, så derfor vil vi fremover se endnu færre tandløse. Derudover er den ældre generation fulgt med tiden og blevet mere opmærksom på tandsundhed, og der er blevet mange færre med helproteser, siger Freddie Sloth-Lisbjerg til avisen.

Blandt de 65-74-årige var lidt over halvdelen tandløse i 1987, mens det tal var på blot 13 procent i 2008, og også for borgere i kategorien 75+ er der sket er fald. Her blev antallet af tandløse halveret i perioden fra to tredjedele til godt en tredjedel.

I 1972 var Benthe Aagaard fra Frederikssund 24 år gammel. Hun har fået lavet en bro i munden og diverse fyldninger, men har stadig alle sine 29 tænder i behold.

- Jeg er opdraget med at passe på mine tænder, og det betyder meget for mig, at jeg har flotte tænder. Jeg ville være ked af, hvis de ikke var der, og hvis det en dag ikke var mine egne, siger den i dag 68-årige Benthe Aagaard, der går til tandlægen tre gange om året.

Det gør hun hos Birgitte Zehngraff Poulsen, der er klinikejer af Tandlægerne på torvet i Frederikssund. Også hun mener, at der i dag er kommet et støtte fokus på tandsundhed, som gør, at flere bevarer deres tænder.

- Der er mere fokus på sundhed generelt, derunder også tandsundhed. I dag går vi mere ind for tandbevaring, end man gjorde for 50 år siden, siger Birgitte Zehngraff Poulsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 11. januar.