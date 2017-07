Flaskehalse rammer byggeri

Nordsjælland nærmer sig fuld beskæftigelse, og det mærker bl.a. byggebranchen, der kæmper med at rekruttere medarbejdere i et arbejdsmarked med begyndende flaskehalse. Det fortæller formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland, Jørgen Simonsen til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi uddannede meget arbejdskraft før finanskrisen, men de blev i mange tilfælde uddannet til arbejdsløshed og har derfor forladt branchen. Dem kæmper vi for at vinde tilbage ved at have fokus på både faste arbejdstider og mere stabile ansættelser, hvor man ikke hele tiden har truslen om arbejdsløshed hængende over hovedet, siger Jørgen Simonsen.