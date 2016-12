Danmarks største taxiselskab, det ved nytår sammenlagte TaxiNord/DanTaxi, har udviklet en app, hvor kunderne kan bestille en taxi til fast, lavere pris. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Fast og lavere pris på taxi via app Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fast og lavere pris på taxi via app

Nordsjælland - 25. december 2016 kl. 18:04 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks største taxiselskab, det ved nytår sammenlagte TaxiNord/DanTaxi, har udviklet en app, hvor kunderne kan bestille en taxi til fast, lavere pris. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den ny app, Moove, tager kampen op mod Uber - dog med den afgørende forskel, at man via Moove kører i en taxi, der er sikkerhedsgodkendt til personbefordring og ikke i en privatbil - og at man bliver kørt af en uddannet chauffør.

Systemet fungerer præcis som Uber. Man vælger start og slutadresse, app'en regner en pris ud via Google Maps anslåede tid for kørslen. Den pris, man ser på sin skærm, er hvad man betaler for turen, uanset lyskryds og trafikpropper. Der kommer ingen overraskelser fra et tikkende taxameter. Og prisen for turen trækkes automatisk fra det betalingskortkort, som man har tilknyttet app'en.

- Prisen per Moove taxitur ligger ca 5-15 procent under prisen på en taxitur bestilt over telefon eller som gadetur, fortæller det fælles taxiselskabs direktør Carsten Aastrup, og tilføjer, at man vil give alle lovlige taxiselskaber i Danmark mulighed for at benytte app'en.

- Vi har taget hul på fremtiden med inddragelse af al den nyeste teknologi for at få rystet branchens lidt støvede image af os. Vi har sænket priserne, så de er lavere end de nuværende taxipriser, og de er udregnet efter Google Maps bedste ruteforslag. Vi har sagt farvel til taxameter, som man kender det, og kunderne vil kende den præcise pris, inden man køber turen, siger han.

Når man bestiller turen får man straks navn og foto på chaufføren - og efter turen skal man give turen og chaufføren en rating, før man igen kan bestille en vogn via app'en. Kunden kan vurdere turen med op til fem stjerner. Vurderes en tur lavt, bliver man bedt om at uddybe, hvilke dele af køreoplevelsen, der ikke var tilfredsstillende.