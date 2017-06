Esrum søsti-projekt får nyt liv

Siden Vejdirektoratet i 2008 underkendte en række ekspropriationer hos grundejere rundt om Esrum sø til brug for et ubrudt stiforløb om søen, har stiprojektet ligget mere eller mindre grydeklart i de kommunale skuffer. Men nu vil Danmarks Naturfredningsforening gennemføre en ny fredning, der kan bane vej for, at der kommer en sti hele vejen om søen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Søen er i dag omgivet af et kludetæppe af gamle fredninger, der har til formål at bevare landskabet. Nogle af arealerne er endda omfattet af flere fredninger. Vi stiller forslag om at man samler de ni fredninger i én ny fredning, hvor man også tager rekreative hensyn ved at indarbejde den sti rundt om søen, som Naturstyrelsen allerede for ti år siden udarbejdede et projekt for - og som i dag er indskrevet i både fingerplan og i kommuneplanerne, siger fredningsmedarbejder Kaare Tvedergaard Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening.