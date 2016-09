Erhvervsskole vil kræve penge tilbage for fupkursister

Omkring 1,6 millioner kroner skal erhvervsskolen tilbagebetale for uretmæssigt at have modtaget taxametertilskud. Desuden skal skolen erstatte over 3,8 millioner kroner, som Forenede Service ikke havde ret til at få udbetalt i såkaldt VEU-godtgørelsen, konstaterer styrelsen.

Den statslige Styrelse for Undervisning og Kvalitet mener, at Forenede Service uberettiget fik udbetalt tilskud til kurser for firmaets ansatte og har sendt en regning på 5,4 millioner kroner til Nordsjællands Erhvervsskole. Det skriver Politiken.

»Når vi får skolens svar på den, vil vi træffe den endelige afgørelse i sagen. Hvis der ikke kommer væsentligt nyt frem, vil vores afgørelse lande på det, som vi har skrevet i partshøringen«, siger Michael Østergaard, chefkonsulent i styrelsen under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til Politiken.

Et tilsyn har afsløret, at der er problemer med forløbet for 149 kursister, der var ansat hos Forenede Service. I skrivelsen fremhæver styrelsen, at der er udbetalt store beløb til kurser, som der ikke er dokumentation for er blevet afholdt. En del af kursisternes ansættelsesbeviser er ikke underskrevet af medarbejderne, og andre kursister har adskillige ansættelsesbeviser.

Erhvervsskolen Nordsjælland har endnu ikke truffet en beslutning om, om den vil betale de mange millioner. Men skolen vil ikke sidde alene med regningen.

Onsdag mødes skolen med koncerndirektør Carsten Clement fra Forenede Service.

»Jeg forventer, at Forenede Service tager ansvar for det beløb, som selskabet uretmæssigt har fået udbetalt«, siger skolens direktør, Inge Prip, der tiltrådte som direktør i 2012 - kurserne fandt sted i 2009 og 2010.

Hun fremhæver, at »Forenede Service har fået udbetalt VEU-godtgørelse for medarbejdere, som ikke var ansat i firmaet på det pågældende tidspunkt«.

»I dette tilfælde har vi jo anvist pengene på baggrund af urigtige oplysninger fra Forenede Service«, siger Inge Prip til Politiken.

Koncerndirektør Carsten Clement har kun ønsket at svare på e-mail:

»Medarbejderne har været aflønnet af Forenede Service under kursusforløbet og i praktikperioderne. Mens undervisningen blev gennemført, var Forenede Service berettiget til at modtage VEU-godtgørelsen for størstedelen af lønomkostningen. Viser det sig, at Forenede Service har modtaget VEU-godtgørelse for perioder, hvor Forenede Service ikke har haft en tilsvarende lønudgift, efterbetaler vi naturligvis«, skriver han til Politiken.