Mandag eftermiddag falder der dom i sagen mod en mand fra Hørsholm, der i januar huggede og stak sin ekskone gentagne gange med en stjerneskruetrækker efter et møde i Statsforvaltningen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Dommens dag i familiedrama

Nordsjælland - 14. august 2017 kl. 04:00 Af Lars Sandager Ramlow

Fem års fængsel eller mere.

Det er den straf en mand i 40'erne fra Hørsholm står overfor, når Retten på Frederiksberg mandag fælder dom i et familiedrama, der for alvor tog fart den 18. januar i år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Ved afslutningen på et møde i Statsforvaltningen i København trak manden pludseligt en stjerneskruetrækker frem, hvorefter han igen og igen huggede og stak den mod sin tidligere samlever og moderen til parrets i dag 15-årige søn.

Den tiltalte nægter sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkender vold mod den 47-årige kvinde. På intet tidspunkt under retssagen har manden udtrykt, at han angrede angrebet. Til gengæld sagde han som afsluttende bemærkning i fredags:

- Jeg er rystet over, at jeg sidder her i dag på en falsk anklage om forsøg på manddrab.

Og direkte henvendt til nævningene fortsatte han:

- Jeg har ikke løjet overfor Jer her i Retten. Jeg er uskyldig, skriver Frederiksborg Amts Avis, der har fulgt retsmøderne.

Anklager Anders Larsson var langt fra enig med den tiltalte. I sin procedure sagde han blandt andet:

- Når man hugger mod et andet menneskes bryst, hals eller ansigt med et 10 centimeter langt stykke stål - her en stjerneskruetrækker - så kan man dø af det. Vi har entydigt hørt fra flere vidner, at tiltalte med overhåndsgreb igen og igen huggede skruetrækkeren mod ekskonen. Han var fokuseret og insisterende i sit angreb, og det var ikke blot for at skræmme eller gøre let skade. Han indledte endda angrebet med at sige: »Jeg slår dig kraft eddermaneme ihjel«. At det ikke lykkedes skyldtes udelukkende, at ofret afværgede med arme og hænder, og fordi flere vidner greb ind, lød det blandt andet fra anklageren.

Forsvarer Lone Refshammer havde ifølge Frederiksborg Amts Avis en helt anden tilgang:

- Jeg er fuldt og helt overbevist om, at hvis min klient havde ønsket ekskonen død, så var det også lykkedes. Tiltalte ville på intet tidspunkt dræbe hende. Han brugte en stump skruetrækker - ikke en spids - og i denne sag er der ikke løftet skyggen af bevis for, at han havde forsæt til at ville slå moderen til sin søn ihjel. Hun blev kun ramt på hænderne, og der er ikke huller i tøjet, der indikerer, at han har stukket mod kroppen. Det er vigtigt at huske, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode, påpegede forsvareren.

Skyldsspørgsmålet ventes afklaret efter klokken 13.00 mandag. Der er navneforbud i sagen.