Kilometertælleren i 24 biler blev skruet mange tusinde kilometer baglæns. Købere blev snydt for 850.000 kr.

Dømt for fusk med kilometertæller

Nordsjælland - 17. februar 2017 kl. 16:47 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidligere bilforhandler er ved Østre Landsret i København blevet idømt et år og tre måneders fængsel for at have fusket med kilometertælleren i de brugte biler, han solgte fra forretningen Match Automobiler i Frederikssund.

Den 34-årige mand blev dømt lige efter anklageskriftet og dermed for svindel med i alt 24 biler, oplyser sagens anklager til Frederiksborg Amts Avis.

Dommen er en stadfæstelse af den dom, som manden fik ved Retten i Hillerød i oktober 2015. Den tidligere bilforhandler havde anket sagen til frifindelse. Stadfæstelsen gælder længden på dommen. Samtidig valgte landsretten at dømme den tidligere bilforhandler for de forhold, han var blevet frifundet for i byretten.

Det betyder, at der nu også i disse sager kan rejses et erstatningskrav mod den tidligere bilforhandler.

Ifølge anklageskriftet har i alt 24 købere haft et formuetab eller risiko for et formuetab på samlet 850.000 kroner. Tabet opstår, fordi de har købt biler, der har kørt væsentligt længere, end kilometertællerne i bilerne viste.

For eksempel blev en Skoda Superb 2,0 TDI i 2012 solgt for 253.919 kroner. Bilens kilometertæller stod på 99.000 kilometer, men i virkeligheden havde bilen kørt hele 258.000 kilometer. Den tidligere forhandler havde sørget for at skrue kilometertælleren mange tusinde kilometer baglæns. Anslået betalte køberen i dette tilfælde 85.000 kroner for meget for bilen.

Med dommen i Østre Landsret kan alle de bedragede købere gøre erstatningskrav gældende.

Den 34-årige forsvarede sig i retten med, at han ikke havde kendskab til svindlen, og at forretningen i øvrigt blev drevet af hans bror, mens han selv lå syg i Libanon.