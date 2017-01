- Er det sådan her, du gerne vil have dit smil? En af fordelene ved digital teknik er, at kunderne på forhånd kan se, hvordan de kommer til at se ud efter behandlingen, fortæller Jeanette Garner. Foto: Allan Nørrregaard

Digitale smil gør kunderne trygge

- Jeg ansætter ikke tandlæger med it-forskrækkelse, siger tandlæge og klinikejer Jeanette Garner, der på 12. år driver Tandlægehuset i Humlebæk. Med et personale på 12 personer, heraf tre tandlæger, drives klinikken med en bred vifte at opgaver - fra de mest banale ting til de mest avancerede behandlinger - og med en målsætning om at skabe et behandlingshus, der rummer alle de nyeste og bedste tandbehandlinger og teknikker under samme tag.