Danmarkshistoriens største våbenfund på vej i retten

Nordsjælland - 09. februar 2017

Danmarkshistoriens største våbenfund er på vej i retten. Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at en mand lå inde med 1016 våben og mindst 1,4 ton ammunition. Blandt det spektakulære fund var der blandt andet 594 haglgeværer, 75 rifler og salonrifler, 13 halvautomatiske rifler og salonrifler. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Den tiltalte er en mand fra Birkerød, og han er tiltalt for »uden politiets tilladelse og under særligt skærpende omstændigheder« at have været i besiddelse af ammunitionen de mange våben og våbentilbehør, som han enten ikke havde tilladelse til, eller som ikke var forsvarligt opbevaret. Mange af våbnene var rustne. Det spektakulære fund blev gjort på mandens adresse og på mandens mors adresse, og nu er det hele katalogiseret og opgjort i anklageskriftet.

- Medarbejdere fra Nordsjællands Politi har lavet et kæmpe oversigtsark, hvor alle våbnene er inddelt i grupper, siger Michala Christgau, anklager ved Nordsjællands Politi.

Våben- og ammunitionsfundet skete fredag den 14. august i 2015, da politiet fik et tip om et større våbenarsenal i mandens bolig. Det tog efterfølgende det meste af lørdagen at rydde boligen.

Daværende efterforskningsleder Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi kaldte på tidspunktet sagen for »historisk«.

- Der er tale om en klar dansk rekord, sagde han til Frederiksborg Amts Avis.

Manden skulle allerede have været i retten, men det har ikke været muligt for anklagemyndigheden at forkynde sagen for ham endnu.

