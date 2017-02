Nyt Hospital Nordsjællands manglende produktionskøkken er et problem som skal løse, mener DF. Foto Allan Nørregaard

DF-pres for et køkken til nyt hospital

Nordsjælland - 10. februar 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommer den en ny ansøgning fra Region Hovedstaden om at få lov at bygge et produktionskøkken på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, så vil DF presse på for at regionen får lov at bruge sine egen penge på projektet, siger folketingsmedlem Marlene Harpsøe, der er valgt for DF i Nordsjælland til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en sag, vi har drøftet i folketingsgruppen, og hvor vi er enige om, at den må vi tage op med regeringen, siger hun.

Et produktionskøkken er ellers sparet væk fra det kommende supersygehus, fordi at overholde den samlede økonomiske ramme på cirka 4 milliarder kroner for hospitalet, der opføres som et kvalitetsfondsbyggeri.

Regionsrådet har to gange tidligere søgt skiftende sundhedsministre om at måtte medtage et produktionskøkken, så maden til patienter og personale kan laves på stedet og ikke skal leveres udefra. Begge gange har regionen fået afslag - også selvom regionen er parat til at bruge egne anlægsmidler på projektet.

- Nu er der kommet en ny regering og en ny sundhedsminister, så det er en god mulighed for at tage sagen op. Det er et problem, som skal løses nu og her, inden man går i gang med at bygge, siger hun.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fortalte i går til Frederiksborg Amts Avis, at regionens forretningsudvalg senere på måneden vil drøfte, om de skal sende en ny ansøgning af sted til den nye sundhedsminister omkring køkkenet på det ny nordsjællandske hospital, som planlægges åbnet i 2021.