Cyklister skræmmer rovfugle

- Vi kan se, at rovfuglene forsvinder i takt med øget færdsel og forstyrrelse. I Naturstyrelsen Nordsjællands skove er der hvert år cirka 1.200 større anmeldte arrangementer. Ofte er der 500-2.500 deltagere til arrangementerne, enten det drejer sig om løb for mountainbikere, orienteringsløbere eller hundevæddeløb, og desuden er der tilskuere. Tendensen har i flere år været, at skovens gæster i stigende grad kommer alt for tæt på redestederne for sky rovfugle, siger Luise Ekberg.