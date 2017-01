Bremsefejl fører til længere køretid

Af Michael Degn Kombinationen af glatte skinner og et nyt signalsystem har ført til tre bremsefejl på S-toget mellem Hillerød og Jægersborg. Resultatet er, at køretiden bliver forlænget med op til fem minutter i begge retninger i forhold til den tidligere offentliggjorte tidsplan.

- Vi beklager, at vi må ændre i køreplanen for Nordbanen. Vi ved, at der i forvejen er trukket veksler på passagerernes tålmodighed i forbindelse med indførelsen af det nye signalsystem. Da vi udarbejdede S-banens nye køreplan for 2017 forudsatte vi, at vi ville være nået længere, med at få klargjort CBTC-systemet til den danske S-bane, lyder det fra Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark, i en pressemeddelelse.