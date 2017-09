Region Hovedstadens budget for 2018 er på plads. Foto Allan Nørregaard

Bredt budgetforlig i regionen

Nordsjælland - 05. september 2017 kl. 09:49

Alle partier i Region Hovedstaden har mandag aften indgået en aftale om hovedstadsregionens budget i 2018, på i alt omkring 38 mia. kroner,.

I budgettet bliver sat ekstra penge af til en styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnosticering, hurtigere responstider for ambulancer, en permanent akutlægebil på Bornholm og en fortsat Sociolance på vejen. Derudover sættes penge af et nyt Center for Komplekse Symptomer, som skal sikre god udredning og behandling, samt 12 millioner til psykiatrien.

- Vi har med dette budget indgået en bred og ansvarlig aftale, hvor vi på tværs af partierne er enige om at prioritere patienterne, og hvor vi tager nye initiativer, der skal være med til at holde regionens udgifter til administration i snor. I 2018 gennemfører vi besparelser på op til 80 mio. kroner fordelt på både vores centrale administration og vores hospitalers administration, til gavn for patienterne, siger regionsrådsforman Sophie Hæstorp Andersen (S).

Budgettet inderholder også flere forsøg med at skrotte takststyring på en række hospitaler og centre, som allerede er tilfældet på Bornholms Hospital og Hjertecentret på Rigshospitalet.

- Det er den vision, vi nu viderefører ved at godkende en række nye forsøg på vores hospitaler. Herunder hele Finsencenteret der behandler kræft, så de kan sammensætte nogle bedre forløb for patienterne. Vi skal ikke længere styre alene vores økonomi efter ensidige produktivitetskrav, regionsrådsformanden.

Partierne bag budgetaftalen er desuden enige om, at 10 mio. kroner skal gå til forbedring og optimering af Sundhedsplatformen.

Regionen skal finde besparelser for i alt 115 mio. kroner for at få budgettet til at gå op. Herudover har hospitalerne selv gennemført en række omprioriteringer for i alt 208 mio. kroner.

På trods af besparelserne forventer regionen, at antallet af afskedigelser formentlig bliver færre end 80.