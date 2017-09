Borgmestre: Patienter svigtes

Hospitalerne udskriver alvorligt psykisk syge mennesker og overlader dem til kommunerne, uden at de på nogen måder er klar til at blive udskrevet og overgå til ambulant behandling. Det mener borgmestrene i Helsingør, Halsnæs og Gribskov, der i et fælles indlæg i Frederiksborg Amts Avis beskylder regioner for at overlade patienterne og dermed opgaven til kommunerne. Borgmestrene henviser til, at der de seneste seks år har været syv drab, som kan relateres til, at borgere ikke har fået tilstrækkelig behandling - blandt dem en række drab på personale på kommunalt drevne bosteder. Og de tre borgmestre opfordrer regionerne til at opprioritere psykiatrien.