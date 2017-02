Blæser til kamp for hospitalskøkken

Klokken er fem minutter i tolv, men det er endnu ikke for sent at forsyne et kommende nyt nordsjællandsk hospital med eget produktionskøkken, så patienter og personale ikke skal have mad leveret udefra. Sådan lyder meldingen fra flere sider i regionsrådet.

Per Roswall (V), der sidder i den politiske følgegruppe for det nordsjællandske hospitalsprojekt, ønsker at projektets budget gennemgås med en tættekam for at skaffe op til 70 millioner kroner til et egentligt produktionskøkken. Formanden for følgegruppen, Per Seerup Knudsen (S) øjner mulighed for at regeringen - efter regeringsomdannelsen og ministerskift - bløder sin holding op, så regionen kan få lov at forhøje projektets pris og lade regionen betale den fulde pris for et hospitalskøkken.