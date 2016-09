På ekstranummeret »Rolling on the river« fik Brødrene Olsen publikum til at rejse sig op og give den gas. Foto: Annemette Jensen

Billeder: Brødrene Olsen spillede op

Selv om septembersolen var gået ned, så var det som om, den stadig skinnede, da Brødrene Olsen fredag aften indledte en koncert på Egedal Rådhus med »You are my sunshine«. Og det blev den ved med under hele koncerten, hvor Jørgen og Noller fortalte om deres karriere og spillede hits fra deres eget og andres store bagkatalog, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Andet sæt blev i højere grad præget af brødrens egne sange og publikum fik også et medley af sange fra deres album »Brothers to Brothers« med andre brødres sange inden de sluttede af med først et dansk vers af »Smuk som et stjerneskud« og derefter hele »Fly on the wings of love«, som stadig kan få det til at risle ned ad ryggen af fryd.