Bilister kører forkert i nødsporet

Nogle bilister kan ikke finde ud af at bruge nødsporet ordentligt, når de kæmper sig igennem myldretrafikken om morgenen på Hillerødmotorvejen. Siden 2014 har det som et forsøg været muligt at bruge nødsporet om morgenen på strækningen fra Værløse til Bagsværd for at øge fremkommeligheden. Desværre sker det 20-30 gange dagligt, at bilisterne bruger nødsporet på tidspunkter, hvor det ikke er åbent, hvilket kan give farlige situationer.