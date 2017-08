Avis: Vidne var ved at kollidere med ubåden Nautilus

Lidt mere end to timer før den drabssigtede opfinder Peter Madsens ubåd Nautilus blev meldt savnet, var et fragtskib ved at kollidere med ubåden i Øresund.

Vidnet var torsdag på vej sydpå i sejlrenden mellem Danmark og Sverige. Der var blot 30 meter mellem fragtskibet og ubåden, da de passerede hinanden, lyder det fra vidnet ifølge avisen.

Aftonbladet har været i kontakt med Jens Møller, som er vicepolitiinspektør i Københavns Politi. Han bekræfter over for avisen, at politiet har været i kontakt med vidnet og siger, at "det er meget vigtige oplysninger".

Ritzau har forsøgt at få Jens Møller til at uddybe, hvad de nye oplysninger har af betydning for efterforskningen.

Han ønsker ikke at udtale sig yderligere, men han bekræfter at have talt med Aftonbladet.

Politiet har efterlyst vidner, som har set ubåden, efter at den torsdag aften stævnede ud fra Københavns havn med ejeren Peter Madsen og den svenske journalist Kim Wall om bord.

Ubåden forliste fredag under mystiske omstændigheder, og kort tid efter blev Peter Madsen anholdt. Han blev lørdag varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab.