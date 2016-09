900 job i spil på hospitalerne

900 stillinger skæres væk som følge af spareplanen. Nogle af stillingerne står allerede tomme, og der kan opstå nye jobs som følge af den kommende finanslov. Foto Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nordsjælland - 07. september 2016 kl. 12:25 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Liberal Alliance er enige om at spare og omprioritere for omkring 640 mio. kroner på Region Hovedstadens budget for 2017. Kun Venstre og Enhedslisten holder sig uden for budgetforliget.

Indspillet fra hospitalerne har været, at sparekravet vil kræve en reducering på 900 stillinger. Det forventes dog at være langt færre end 900 stillinger, da hospitalerne får længere tid til at gennemføre besparelserne og undersøge, hvor meget der kan løses med naturlig afgang. Der kan samtidig komme flere midler til sundhedsområdet i løbet af året, f.eks. i forbindelse med udmøntning af regionale og lokale puljer og finanslovforhandlingerne.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for, at et stort flertal af partierne har valgt at tage ansvar for næste års budget.

- Det har ikke været let. Den stramme økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen har givet os et vanskeligt udgangspunkt. Vi har skullet finde besparelser for et historisk stort beløb i Region Hovedstaden, og derfor glæder det mig, at partier fra venstre mod højre har taget ansvaret på sig og gennemført besparelser, som rammer færrest mulige mennesker, siger hun.

Med budgetforliget tages en række spareforslag af bordet.

For eksempel bliver de to lukningstruede akutklinikker på Frederiksberg og i Helsingør holdt åbne, dog med kortere åbningstider.

Samtidig bevarer Psykiatrien i Region Hovedstaden antallet af senge, og der etableres otte nye brugerstyrede senge og syv åbne senge.

Budgetaftalen 2017 er på i alt 38,1 mia. kroner. Der er gennemført besparelser for 400 mio. kroner - men dertil kommer også en række nye prioriteringer for i alt 45,6 mio. kroner i 2017.

Budgettet 2. behandles på et møde i regionsrådet den 20. september 2016.