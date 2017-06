5 ting du kommer til at fortryde i din karriere

En borgerhenvendelse fik i denne uge Gribskov Kommunes administration ud og se på en ejendom, Udsholt Strandvej 14. Her er der netop lagt an til at opføre et plankeværk af rafter. Dette hegn ligger ikke lagt fra et andet raftehegn, som Gribskov Kommune har påbudt skal pilles ned.

På spørgsmålet om der må sættes hegn op på Udsholt Strandvej 14, svarer centerchef Dorethe Pedersen:

- Nej. Det må der som udgangspunkt ikke. Hegn må kun jf. lokalplan 47.3 være hegn med tråd langs skel.

Det er en ældre lokalplan for 1982, som bestemmer, at der ikke må være raftehegn i dette område langs Strandvejen. Det er et af de sidste steder på turen langs kysten, hvor man har udkig til Kattegat.

Ved siden af det hegn, der lægges an til, står der hos naboerne yderligere raftehegn.

- Nu, hvor vi er blevet gjort opmærksom på, at der kan være ulovlige hegn, så tager vi ud og ser på ejendommene. Og strider hegnene mod lokalplanen, så vil der blive påbegyndt en myndighedssag vedrørende lovliggørelse. Det kan være fysisk lovliggørelse, hvor hegnene påbydes fjernet eller retlig lovliggørelse, hvor der eksempelvis gives dispensation til hegnene - dette beror i givet fald på en politisk beslutning.

Hegn skal ned

Formand for plan og miljøudvalget, Jesper Behrensdorff (K), er klar i mælet, når han melder ud politisk:

- Det er klart den politiske holdning, at hegn, opsat efter lokalplanens ikrafttræden, skal ned. Overordnet har vi nu politisk vedtaget, at vi skal kigge på raftehegn og der skal være dokumentation for, at de er opført før lokalplanen - ellers skal de pilles ned, siger udvalgsformanden, som dog påpeger, at der vil blive kigget på hver enkelt sag.

- Man må gerne renovere og vedligeholde løbende - men ikke sætte et nyt op.

Hvis et hegn altså ikke har været opført før lokalplanen, - ellers hvis det er pillet ned og så genopføres - kræver det altså en tilladelse.

- Vi siger dette her nu, men der kører jo allerede en sag om et plankeværk på Strandvejen. Her har ejer påklaget Gribskov Kommunes afgørelse - så den er vi nødt til at afvente og udfaldet af den kan blive bestemmende for, hvad der sker. Men det er klart, vi starter ikke 30 sager, hvis vi ikke kan gennemføre dem.

Hvis ejerne kan dokumentere, at et hegn har stået der siden før lokalplanen a 1982, er hegnet lovligt.

- I forhold til de »gamle« hegn, kan disse være lovligt etablerede, hvis de er fra før lokalplanens vedtagelse. I givet fald er de lovlige, siger Centerchef Dorethe Pedersen.

Udsholt Strandvej 14 har sin parallel i hegnet langs Udsholt Strandvej få hundrede meter fra det, der nu er under opførelse. Dette blev startet i sommeren 2016, Gribskov Kommune gav påbud om, at opførelsen skulle standse, men ejer valgte at fortsætte. Herefter kom et påbud fra kommunen om, at raftehegnet skulle pilles ned. Det er denne afgørelse, ejeren har klager over til planklagenævnet - og det er en sag, som kan trække ud, har centerchef Dorethe Pedersen tidligere oplyst.

Udsholt Strandvej 14 skiftede ejer i efteråret 2015, da boligen blev solgt for 7,8 mio.

I Nordeas afdeling på Slotsgade i Hillerød sidder Jesper Brendstrup og Morten Blach Madsen kun fire meter fra hinanden. De er begge filialdirektører, begge opvokset i Hillerød og begge ansat forholdsvis for nyligt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Morten Blach Madsen kom senest til, i marts i år, mens Jesper Brendstrup kom til i september 2015.

Sidste år lukkede Nordea sin afdeling i Gribskov og samlede ekspeditionen i Hillerød i Slotsgade, hvor de to filialdirektører hver har fået godt 10 rådgivere under sig til at tage sig af de private kunder. For både Jesper Brendstrup og Morten Blach Madsen er hovedfokus at skabe en god oplevelse for kunden.

- Nordea er i gang med et meget stort program for at flytte banken hen til en værdibaseret måde at arbejde på, hvor man får bankens kræfter hen i mødet med kunderne, og sørger for at vi har glade og tilfredse medarbejdere. Det er fedt at være med til, siger Morten Blach Madsen.

Jesper Brendstrup siger:

- Vi forsøger at overgå forventningen, når kunden kommer ned for at købe en bil eller et hus. Har de dækket sig økonomisk ind, hvis det værste sker i deres liv? Jeg tror ikke, mange forventer, at vi spørger ind til deres drømme, og om hvordan deres økonomi ser ud på lang sigt. Vi taler fremtid hele tiden, også pension og den tredje alder.

Begge glæder sig over at arbejde med netop disse opgaver i deres barndomsby.

