Gurre Slotsruin er en del af den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland. De seneste måneder har omkring 100 lodsejere meldt sig ind i parken.

300 vil være med i nationalpark

Nordsjælland - 25. januar 2017 kl. 14:08 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har vist sig at være mere end almindeligt svært at få overtalt de nordsjællandske lodsejere til at være med i den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. De seneste par måneder har udviklingen dog taget fart, og 200 lodsejere er blevet til 300 lodsejere, oplyser fem kommuner i en fælles pressemeddelelse.

- Vi har flere lodsejere, der meget gerne vil med, men hvor der er et stykke land mellem dem og parkens yderkant. Her kan jeg opfordre til, at naboer får en god snak med hinanden om parkens fordele. Blandt lodsejere har der været rygter om, hvorvidt f.eks. råderetten til egen jord blev indskrænket, når man gik ind i en nationalpark, men her kan jeg melde klart ud: Du bestemmer over din egen jord, og lovgivningen er den samme inden for nationalparkens område som uden for, udtaler Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør.

Sidste chance for at melde sig under fanerne er den 30. januar, da der bliver lukket for tilmelding 1. februar. Forligskredsen bag nationalparken tilsluttede sig i august sidste år det seneste udspil til afgrænsningen af parken. I samme ombæring meldte miljøminister Esben Lunde Larsen ud, at endnu flere lodsejere kunne tilslutte sig nationalparken ad frivillighedens vej frem til den 1. februar.

Meningen er, at nationalparken skal være etableret i begyndelsen af næste år.