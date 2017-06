300 operationer flyttes til Hillerød

Da hospitalet i Hørsholm blev lukket i 2013, betød det samtidig, at hospitalets operationer blev flyttet til Gentofte Hospital, som skulle fungere som Region Hovedstadens hospital for elektive - planlagte - operationer. Men nu rykker cirka 300 årlige operationer tilbage til Nordsjælland.

Nordsjællands Hospital har længe ment, at der på nuværende tidspunkt ikke er en hensigtsmæssig balance mellem hospitalets akutte og elektive ortopædkirurgiske aktivitet. For eksempel er det uhensigtsmæssigt, at de tre kommuners borgere hører under Hillerød, når det gælder akut ortopædkirurgi, men under Gentofte når der er tale om planlagte operationer. Fordelingen i elektiv og akut aktivitet skaber adskillelse i de enkelte patientforløb og skaber en grundlæggende ubalance mellem de ortopædkirurgiske afdelinger i regionen.