2,5 års fængsel og 11 millioner kroner i bøde til rengøringsboss

En ubetinget fængselsstraf på to og et halvt år og en tillægsbøde på 11 millioner kroner til statskassen. Det har Retten i Lyngby tirsdag eftermiddag idømt erhvervsmand Michael Krogh. Han blev kendt skyldig i groft skattesvig.

Det skriver Fagbladet 3F.

Michael Krogh er medejer og bestyrelsesmedlem hos servicekoncernen Forenede, hvor Danmarks næststørste rengøringsselskab, Forenede Service, hører under. Han solgte i 2010, 2011 og 2012 aktier i Forenede til koncernen for i alt 26,2 millioner kroner. Men han opgav ikke indtægten ved de tre salg af aktier på sine selvangivelser for de tre år.

Dommen blev afsagt af dommer Helle Hjelm Poulsen og to domsmænd. Dommeren sagde ved domsafsigelsen, at retten havde fundet Michael Kroghs forklaring utroværdig. Retten mente, at Michael Krogh havde fortsæt til skatteunddragelsen, og at det var sket med henblik på personlig vinding.

Ved straffens udmåling lagde retten vægt på, at skatteunddragelsen var sket over flere år og navnlig beløbets størrelse på 11 millioner kroner. Men også at Michael Krogh tidligere var ustraffet og havde gode forhold.

Sagens anklager havde i sagen krævet to og et halvt års fængsel samt en tillægsbøde på 11 millioner kroner.

- Jeg er tilfreds med, at retten har fulgt anklagemyndigheden synspunkter fuldt ud,og at der er blevet dømt for forsætlig og groft skattesvig. Jeg er også tilfreds med, at retten er nået frem til en ubetinget fængselsstraf, siger Martin Broms, specialanklager ved Nordsjællands Politi.

Michael Krogh oplyser til Fagbladet 3F, at han ikke ønsker at kommentere dommen. Hans advokat, Lars Henriksen, ønsker heller ikke at kommentere dommen.

Straks efter domsafsigelsen ankede forsvarsadvokaten dommen til landsretten.