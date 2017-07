Frederikssund hospital lukker ikke før tid, og akutklinikken holder uændret åbent 7-22, siger hospitalsdirektør Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: - Absolut ingen planer om at lukke Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Absolut ingen planer om at lukke Frederikssund

Nordsjælland - 15. juli 2017 kl. 04:15 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis nogen er blevet nervøse for, om hospitalet i Frederikssund lukker før det ny fælles nordsjællandske hospital står klar i 2021/22, så er det uden grund, siger Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør for Nordsjællands Hospital til Frederiksborg Amts Avis.

- Der er absolut ingen planer om at lukke i Frederikssund, før vi er klar til at flytte ind i det nye hospital. Den misforståelse vil jeg meget gerne mane i jorden. Der er i Frederikssund i omegnen af 100 medicinske senge, som indgår i den samlede drift af Nordsjællands Hospital, og dem kan vi ganske enkelt ikke undvære, før hospitalerne i både Frederikssund og Hillerød lukker og flytter ind i et Danmarks mest moderne akuthospitaler, siger hun.

Forvirringen og uroen er opstået, efter af Nordsjællands Hospital besluttede at de ti senge på akutafdelingen i Frederikssund, hvor man kunne blive akut indlagt, skulle lukke tidligere på hverdage og ikke tages i brug i weekenden. Samtidig fik sygeplejerskerne på afdelingen varsel om, at de ved varslets udløb også skal tage weekendvagter i Hillerød. Det fik efterfølgende en del sygeplejersker til at sige op, og der har bagefter politisk været rejst advarselsflag, om dette var en begyndende lukning af hospitalet i Frederikssund.

Men det er der ingen planer om, forsikrer Bente Ourø Rørth. Hun fortæller, at der forsat vil være hjælp at hente på akutklinikken i Frederikssund i samme tidsrum som i dag, trods de færre sengetimer til rådighed i akutklinikken.

- Vi har for nyligt reduceret i åbningstiden for regulære akutte indlæggelser i Akutklinikken, for at udnytte vores lægeressourcer bedre. Det er nogle steder blevet udlagt som om, at hele Akutklinikken nu lukker om eftermiddagen, og det er altså ikke korrekt. Når du først har ringet til 1813, kan du stadig blive henvist til Akutklinikken i Frederikssund med mindre skader og sygdom fra kl. 07-22, siger hun.