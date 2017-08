Zulu Sommerbio på Munkebakken

I aften kan man gratis se filmen Lion i udendørsbiografen. Den var nomineret til hele seks Oscar-statuetter tidligere på året, heriblandt for bedste film. Nicole Kidman spiller med i filmen, der handler om den femårige indiske dreng Saroo, som bliver væk fra sin familie, efter han er faldet i søvn i et tog på vej til Kolkata.

I den store indiske by lever han som hjemløs i et hårdt miljø, inden han kommer på børnehjem og senere adopteres af et australsk par. Da han bliver lidt ældre, begynder barndomsminder at dukke op, og han beslutter sig til slut for at fine sine biologiske forældre. Filmen er baseret på en sand historie.