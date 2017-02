Xu Zhang, 23 år og udvist, er stadig i Danmark, trods hun burde være udrejst fredag. Her udløb fristen, som hun blev stillet, da Udlændingestyrelsen forrige uge meddelte hende et endeligt afslag på opholdstilladelse. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Xu Zhang kan opholde sig ulovligt i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Xu Zhang kan opholde sig ulovligt i Danmark

Næstved - 12. februar 2017 kl. 16:45 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge advokat Jacob Engelbrechtsen, Advokater ImLaw, er det altafgørende, at Xu Zhang kan blive i Danmark, mens klagen og ankesagen i forhold til Udlændingestyrelsens udvisning af hende behandles. Ellers kan der gå over et halvt år, før visheden når den 23-årige superstudent, der stadigvæk - trods hun burde være udrejst fredag - er i Danmark.

- Vi har indbragt en klage for Udlændingenævnet, som er klageinstans i disse sager og samtidig anmodet om opsættende virkning, således hun har ret til at være her under klagesagens behandling. Vi venter svaret, fortæller advokaten.

Selv har Xu Zhang ikke tænkt sig at forlade landet, før svaret ligger klar fra Udlændingenævnet. Det kan dog betyde, at hun teoretisk set opholder sig ulovligt i Danmark.

- Men jeg gør ikke noget, før jeg får svar, siger Xu Zhang, som håber, at hun får lov at blive, mens ankesagen kører.

Det er der i øvrigt kutyme for, lyder det fra advokat Jacob Engelbrechtsen.

Kommer svaret, som Xu Zhang mindst håber - altså at hun skal være i Kina, mens sagen kører - kan det ifølge hende på vidtrækkende konsekvenser. Ikke mindst for skolegangen.

- Det vil ødelægge min uddannelse, siger hun og påpeger, at hun i øvrigt agter at tage i skole på Copenhagen Business School (CBS), hvor hun læser en shippinguddannelse, på mandag.

- Og nej, det vil ikke være godt, hvis jeg er nødt til at være i Kina. Det vil betyde, at jeg skal starte forfra, hvis jeg senere får lov at komme til Danmark. Jeg håber virkelig, at jeg får lov at blive, siger Xu Zhang.

relaterede artikler

Xu Zhang er udvist: Vil ikke rejse 11. februar 2017 kl. 09:00

Benhård linje spænder ben for de forkerte 10. februar 2017 kl. 10:02