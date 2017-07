Der er mini-precasting til X Factor i Næstved tirsdag 18. juli. Der dog ikke mulighed for at møde Thomas Blachman endnu.

X Factor-karavanen kommer til byen

Næstved - 15. juli 2017 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Vis, hvad du duer til, når produktionsselskabet Blu kommer til Næstved tirsdag 18. juli, for at lave en mini-precasting til X Factor, forud for de store precastings i Aarhus og København til august.

Pre-castingen finder sted i Grønnegade 2 i Næstved i lokalerne hos Glød kl. 12-20.

Arrangørerne vil gerne have folk fra hele Danmark med i programmet, og derfor tager de også ud i landet for at lede efter nye dygtige sangtalenter.

Alle er velkomne, og man skal ikke være meldt til på forhånd. Bare mød op og syng for programmets castere, og så bliver man tilmeldt X Factor 2018.

De vil meget gerne have både solister og grupper til at komme.

Man får ikke svar på sin casting på dagen, men vil efterfølgende få besked på, om man er gået videre til programmets auditions - altså dem man kender fra tv, hvor man skal ind og synge for X Factors dommere.

Man skal bare være fyldt min. 15 år senest 1. februar 2018 for at deltage, og man må ikke have en aftale med et pladeselskab eller lignende i forvejen.

