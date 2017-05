Med udsigt til forhåbentlig godt vejr er der alle tiders mulighed for at nyde parken ved Rønnebæksholm, og skulle man trænge til skygge, giver billetten til markedet også adgang til museets nuværende udstilling.

Weekenden byder på havemarked

Man behøver ikke have grønne fingre for at nyde havemarkedet, for de mange hobbygartnere og professionelle, der sætter deres stand op i parken, deler gerne ud af gode råd om blomster og bede. Børn og unge under 18 år kommer gratis ind, mens vonske må betale.

- Og så kommer alle havenørderne med de særlige planter. Det bedste er, at stemningen er så god. Alle deler den her planteglæde og mødes om den, fortæller Ruth Tange.

Alle er velkomne til at sælge deres planter. En salgsplads på havemarkedet, som kan være et lille stade eller en trailer koster to planter, og der er kun ganske enkle regler for at sælge. Planterne skal stå i ren jord, være sunde og være forsynet med et navneskilt.