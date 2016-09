Søren Klein og Næstved Kommune kan ikke blive enige om, hvorvidt spildevandet fra hans ejendom ender i en grøft. Modelfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vred borger anmelder topchef for injurier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vred borger anmelder topchef for injurier

Næstved - 21. september 2016 kl. 18:18 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Klein har anmeldt centerchef i Næstved Kommune, Pernille Balslev Erichsen, for injurier.

Det er en strid om kloakering på Søren Kleins ejendom nær Vallensved i den vestlige del af kommunen, der har udløst uenighederne.

Ifølge Søren Klein forlanger Næstved Kommune, at der laves et nedsivningsanlæg på hans ejendom. Søren Klein oplyser, at der allerede er et nedsivningsanlæg på Lund Møllevej.

Sagen mellem Søren Klein og Næstved Kommune har stået på i flere år og er nu kulmineret med stævningen.

- Jeg synes, at Næstved Kommune er lukket og ekstremt irriterende. Jeg har kun dårlige erfaringer med for eksempel Borgerservice, hvor man skal bestille tid for at få ordnet en bagatel, der tager ganske få minutter. Der er en pilrådden forvaltningskultur, hvor man behandler sine borgere som man har lyst til, siger Søren Klein.

Formand for Byrådets tekniske udvalg, Søren Revsbæk (V), havde tirsdag et møde med Søren Klein om sagen.

Søren Revsbæk ønsker ikke at udtale sig om stævningen mod den kommunale topchef. Men på et generelt plan siger han:

- Det er uheldigt, hvis den slags sker.

Om sagen substans, nemlig rensning af Søren Kleins spildevand, siger Søren Revsbæk:

- Vi prøver at finde en løsning på sagen.

Vil have renset sit navn

Ifølge Søren Klein er han blevet beskyldt for at true centerchef Pernille Balslev Erichsen.

Søren Klein afviser at have fremsat trusler og er så vred over anklagen, at han vil have renset sit navn.

- Kommunen kører en ulækker magtretorik og så er der ikke andet at gøre, end at gå rettens vej, siger Søren Klein.

Pernille Balslev Erichsens chef, direktør Sven Koefoed-Hansen, er ærgerlig over sagen.

- Vi støtter naturligvis vores medarbejder og hun får al den juridiske hjælp hun har brug for. Vi plejer at komme overens med borgere og virksomheder. Vi ser helst, at tingene kører gnidningsfrit, siger han.

Sven Koefoed-Hansen startede som direktør i Næstved 1. november 2015. Det er første gang han har oplevet, at en strid mellem en borger og forvaltningen ender i en retssal.

Han kan ikke genkende Søren Kleins beskrivelse af en »pilrådden forvaltningskultur«, der benytter en »ulækker magtretorik«.

- OVerhovedet ikke. Havde det været tilfældet, ville vi naturligvis gøre noget det det, siger direktøren.