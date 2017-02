Danseprojektet GetDown bød på dans i verdensklasse og byggede bro mellem unge fra alle verdenshjørner, nationaliteter og samfundslag.

Voksne krav til ungdomspulje

Næstved - 19. februar 2017 kl. 17:52 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Munkebakkerock. Jazzgrooves. Næverland-festival. Alle sammen ideer udsprunget af Næstveds kreative unge.

Og alle sammen støttet økonomisk fra Ungdomspuljen.

Om byens unge i fremtiden kommer til at finde på lige så mange sprudlende ideer, vil tiden vise.

Politikerne i Byrådets kulturudvalg har nemlig besluttet, at når der skal søges penge fra Ungdomspuljen, skal projektet have et islæt af demokrati over sig. Særligt i år, hvor der er kommunalvalg i november.

Formand for kulturudvalget, Linda Frederiksen (S) frygter ikke, at demokrati-kravet vil få unge til at løbe skrigende bort.

- Det vi ønsker, er, at man ikke bare præsenterer sin idé og får nogle penge. Vi vil sætte en streg under, at der skal tænkes mere over at lave projekter, der rummer elementer af nærdemokrati. Egentlig vil vi bare gerne have, at de unge forholder sig til det liv, der er omkring dem. Processen fra man får en idé og arbejder sammen om den til den udleves er jo også en demokratisk proces. Det er slet ikke tanken, at vi vil dræbe de mange gode ideer, siger hun.

Blandt de projekter, der har fået tilskud fra Ungdomspuljen er renovering af graffitivæggen Hall of Fame og rollespillet Fra ung til trold.

Fælles for projekterne er, at de koster ganske få penge. Musikworkshoppen ViTarDetLetter kostede 1.000 kroner, mens der skulle 5.136 kroner til at gennemføre dansefilm-projektet Unpredictable Minds.