Den tidligere vinder at talentshowet Voice, Kim Wagner, skal sammen med sin kone betale bøder for i alt mindst 5.000 kroner. Privatfoto

Voice-vinders dom stadfæstet i landsretten

Næstved - 01. september 2016 kl. 16:16 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2012-vinderen af TV 2-talentkonkurrencen Voice, Kim Wagner, blev sammen med sin kone, Lone Wagner, onsdag dømt til at følge et påbud fra Næstved Kommune om at få undersøgt et dræn.

Dommen fra Retten i Næstved blev således stadfæstet, så begge skal betale en bøde på 2.500 kroner, ligesom der vil komme månedlige bøder på 1.250 kroner fra den 1. oktober, hvis ikke påbuddet er blevet efterfulgt.

Sagen handlede om et dræn på parrets adresse på Akacievej i Fensmark, som kommunen for godt to år siden pålagde dem at få undersøgt. Det ville Kim og Lone Wagner ikke, så de klagede forgæves til Miljøklagenævnet.

Derfor endte sagen i byretten, hvor Kim Wagner forklarede, at det i virkeligheden var naboen, som havde et problem med vandet. Ægteparret vidste desuden slet ikke, at der var et dræn på ejendommen, da de købte den.

Samme forklaring blev givet i Østre Landsret - faktisk allerede i fredags, hvor der blev foretaget vidneafhøringer i sagen. Dommen faldt først i går.

Her endte det altså med præcis samme resultat som for godt et halvt år siden.