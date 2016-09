Visionær skohandler er død

Efter et par års sygdom er den tidligere formand for Næstved Handelsstandsforening, skohandler Erland Jakobsen, død. Han blev 77 år.

Planstyrelsen under Miljøministeriet havde en idé om, at der var brug for et stort indkøbscenter på Midt- og Sydsjælland. Der blev talt om både Ringsted, Rønnede, Næstved og Vordingborg.

Den holdning blev ikke delt af alle i handelsstandsforeningen, hvor medlemmerne vidste, at et storcenter ville koste omsætning. Men Erland Jakobsen fik flertal for den melding, at det er bedst for Næstved som handelsby, at få centret så tæt på som muligt.