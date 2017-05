Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen (S) har netop klippet den røde snor og trykker her hånd med vindmølleopstiller og ejer af Saltø Gods, greve Carl-Christian von Plessen.

Vindmøllepark åbnet før tid

Næstved - 07. maj 2017 kl. 12:51 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste tids kraftige blæsevejr har forsinket opsætningen af de tre kæmpevindmøller ved Saltø Gods, men torsdag var der alligevel officiel indvielse.

Vindmølleopstiller og ejer af det nærliggende gods, greve Carl-Christian von Plessen, havde inviteret samarbejdspartnere, medarbejdere og venner, og det betød, at omkring 100 mennesker var samlet for at se borgmester Carsten Rasmussen (S) klippe den røde snor.

I Carsten Rasmussens tale kom borgmesteren selv ind på den heftige kritik af vindmøllerne fra naboerne, senest med et temmelig harmdirrende læserbrev i gårsdagens avis.

- Jeg forstår godt, at naboerne synes, det er uretfærdigt. Men sådan er det også, når et dyrehold udvides, når vi bygger omfartsveje, og når motorvejen snart skal bygges. Næstved har hele tiden gerne ville have vindmøller og miljørigtig energi, og der er ikke mange, som tør være lige så modige som os, lød det.

Over for Sjællandske uddybede Carsten Rasmussen:

- Vi overholder vores miljømål og er nu næsten selvforsynende med strøm i Næstved Kommune. Jeg ville have det dårligt med at sige nej til naturens ressourcer, for det her er jo fremskridt, og heldigvis er der også stort flertal i byrådet.

- Jeg ved godt, at vi bliver upopulære visse steder, men vi er som politikere nødt til at perspektivere. Jeg ved, hvor meget politisk bøvl, der er i vores nabokommuner, så jeg er stolt over, at vi i Næstved Kommune har mod til at træffe upopulære beslutninger, fortalte han.