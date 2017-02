Se billedserie Ikke overraskende var stand 17 og 18 blandt de mest populære. Her holdt nemlig BTB Vin- Øl og Delikatesse til, og de spirituøse smagsprøver var i høj kurs. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Biler som blikfang til Næstved Messen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Biler som blikfang til Næstved Messen

Næstved - 26. februar 2017 kl. 21:59 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

17.400 mennesker fandt vej til Næstved Hallerne i weekenden, da Næstved Messen endnu engang blev afholdt.

Flest besøgende var der søndag - måske lidt overraskende, da det var lørdag, TV Øst optog til det populære program »Mit kæreste eje«. Den tv-kendte vurderingschef Steffen Dinesen fra Lauritz.com var dog også at finde på messen søndag, og i alt blev det til over 300 vurderinger hos auktionshuset i løbet af de to dage.

- Da vi kom i morges (søndag, red.) klokken 9.50, havde de allerede lukket folk ind, selvom det først skulle åbne klokken 10, og de stod klar i kø her. Det er dejligt, at vi er så populære, lød det fra ham.

Et andet populært indslag var de flotte biler fra CarPerformance, et københavnsk billeasingfirma. Midt på messen var der linet en Porsche, Ferrari, BMW og Audi op.

- Vi har taget de to første med som blikfang, og så de to andre for at vise noget lidt mere realistisk. Vi er her egentlig ikke for at lukke nogle aftaler, men mest for at informere og fortælle om os og leasing, forklarede direktør og ejer Christian Koldt.

Selvom det ikke var formålet, lykkedes det alligevel at lave en aftale med en besøgende på messen, som leasede en femte bil - en anden Porsche, der var udstillet ude foran Arena Næstved.

På messen var der alt fra spegepølser over massagestole til høreapparater. Så forskellige udstillere som Dansk Folkeparti, Næstved Kommune psykiatrien, OK Benzin og Tømrer Henrik var med til at tiltrække de i alt 17.400 besøgende. Et tal, der vakte jubel hos arrangørerne.

- Det var over al forventning. Udstillerne har alle sammen armene over hovedet. Normalt er Roskilde vores bedste messe, men det her har været den bedste nogensinde, sagde Rikke Stenbuch, markedsføringsansvarlig hos Jung Messer.

Begejstringen var dog ikke lige stor hos alle.

- Jeg synes, det er blevet meget papir i stedet for udstilling. Man prøver at fange folk ind med noget slik, og så stikker man dem en brochure. Der er ikke så meget her, som jeg ikke kunne have set på nettet. Det er lidt skuffende, konstaterede en af messens mange gæster, Leif Frahm fra Næstved.