Vicki står bag ny skønhedsklinik

Allerede for mange år siden drømte i dag 29-årige Vicki Flannov om at have sin egen skønhedsklinik, og selv om hun har arbejdet som sælger, siden hun var 18 år, bliver drømmen om egen butik nu til virkelighed.

For Vicki Flannov er skønhedsbehandlinger ikke kun et overfladisk fænomen.

- Det er jo et håndværk og også lidt kunst, når man laver for eksempel permanent makeup. Ansigtet er som et lærred, forklarer behandleren, der går op i, at valg om eksempelvis permanente bryn træffes i et samspil mellem hende som professionel og kunden.