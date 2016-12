Ventesalen bliver aldrig ventesal igen

Formand for Teknisk Udvalg, Søren Revsbæk (V) ønsker ikke en gentagelse af tidligere problemer i glasburet, og buspassagerer må derfor indstille sig på at stå i kulden eller benytte ventesalen til togene, hvis de vil i ly for vind og regn.

- Vi skal ikke have hashsalg og andet ballade der igen, så nej lokalerne kommer ikke til at blive brugt som ventesal igen, siger Søren Revsbæk.

Det hele kulminerede for godt et år siden, hvor tre unge besvimede efter at have indtaget et ukendt stof.