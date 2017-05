Venstre klar - se billeder

Se billedserie Venstre trup til byrådsvalget den 21. november. Forrest Otto Poulsen og Flemming Rasmussen. Bagerst fra venstre: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Annelise Jørgensen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Karsten Nonbo, Elmer Jacobsen, Kirsten Devantier, Ann Hansen, Kristian Skov-Andersen, Søren Revsbæk, Niels True, Diego Gugliotta, Rico Carlsen og Dennis Ejsenhardt Paustian. Linette Bach mangler og Harald Palmvang er skjult af Cathrine Riegels. Foto: Mogens Lorentzen.

Næstved - 19. maj 2017 kl. 07:04 Af Mogens Lorentzen

Jeg er meget glad for resultatet. Det er bedre end jeg havde turdet håb på. Jeg tager det som udtryk for, at Venstres medlemmer er tilfreds med mit arbejde.

Det sagde en glad og lidt overrasket Niels True, da han sent torsdag aften vandt kampen om at stå som nummer to på Venstres kandidatliste til valget den 21. november.

Førstepladsen er forlængst besat med partiets borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen. Derfor var det pladserne efter Kristian Skov, der blev kæmpet om torsdag aften i Herlufmagle Hallen. Der deltog 110 partimedlemmer.

Og spændingen var stor, men det viste sig, at Venstres medlemmer satser på det sikre. Partiets udvalgsformænd Søren Revsbæk og Kirsten Devantier blev sammen med viceborgmester Karsten Nonbo stemt op på listen, men de kunne ikke slå Niels True, der som næstformand i Børne- og Skoleudvalget har været synlig i denne byrådsperiode.

Bortset fra Kristian Skov-Andersen er de syv første på Venstres liste nuværende medlemmer af byrådet. Partiet har i øjeblikket otte byrådsmedlemmer,.

Venstre er optimister. Målet er at overtage borgmester Carsten Rasmussens kæde. Og borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen afslørede i aftes et par mærkesager.

- Næstved trænger til at bremsen på erhvervslivet bliver sluppet. Det vil ske, hvis vi kommer til at sidde for bordenden de næste fire år. Og vores slogan bliver fra udkant til forkant. Der skal flere mennesker i arbejde, siger Kristian Skov-Andersen.

Venstres liste til byrådsvalget 21. november:

1. Erhvervsrådgiver Kristian Skov-Andersen, Næstved

2. IT-konsulent Niels True, Tappernøje (Byrådsmedlem)

3. Statsautoriseret revisor Søren Revsbæk, Næstved (Byrådsmedlem)

4. Lærer Kirsten Devantier, Næstved (Byrådsmedlem)

5. Viceborgmester Karsten Nonbo, Lov (Byrådsmedlem)

6. Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Næstved (Byrådsmedlem)

7. Godsejer Cathrine Riegels Gudbergsen, Broksø (Byrådsmedlem)

8. Projektleder Flemming Rasmussen, Toksværd

9. Lærer Rico Carlsen, Fuglebjerg

10. Vognmand Otto Poulsen, Tornemark (Byrådsmedlem)

11 Gårdejer Elmer Jacobsen, Agerup (Byrådsmedlem)

12. Ingeniør Diego Gugliotta, Mogenstrup

13. Gårdejer Harald Palmvang, Tystrup

14. Dennis Ejsenhardt Paustian, Fensmark

15. Afdelingsleder Ann Hansen, Næstved

16. Jobkonsulent Annelise Jørgensen, Herlufmagle

17. Linette Bach Kandidaterne er opstillet sideordnet. Det betyder, at de personlige stemmer afgør, hvem der bliver valgt til byrådet.