Venstre går efter borgmesterposten

På partigeneralforsamlingen fastslog han, at målet for Venstre ved det kommende byrådsvalg er et systemskifte. Det gamle Næstved Kommune har altid haft socialdemokratisk borgmestre, og det samme har den tidligere Holmegaard Kommune. Til gengæld har Fladså altid har haft Venstre-borgmester.

- Alt i alt har helheden i Næstved Kommune og dermed vores kommunale kultur og forvaltning været ret S-præget. Af mange grunde vil det kunne være sundt med en ændring. Og det er naturligt for Venstre at stå i spidsen for det, siger Asbjørn Børsting til Sjællandske.

- Efter det landspolitiske landskab er et styre med liberalt udgangspunkt bestemt en mulighed i Næstved Kommune. Det er overkommeligt, og vi skal være optimister. Det er et naturligt mål for Venstre, at gå efter borgmesterposten. Og det vil være sundt for demokratiet og for ledelsen i forvaltningen. Vi er et reelt alternativ, siger Asbjørn Børsting.