»Vanvittigt«: Fortsat ingen dom i tre år gammel voldssag

Næstved - 08. september 2017

- Det er fuldstændig vanvittigt. Denne gang havde vi faktisk troet, at sagen ville blive afgjort.

Marianne Agerskov er sammen med sin mand, Henrik Agerskov, trofast mødt op ved Retten i Næstved hele fire gange for at følge sagen mod deres søns fire overfaldsmænd, og næste år når de op på en håndfuld - sagen fortsætter først 5. januar 2018.

Det hele drejer sig om et overfald begået nær arrestbygningen i Ramsherred omkring klokken 2 om natten den 26. juli 2014. Ud fra videoovervågning fra det nu hedengangne Karen Maren lykkedes det politiet at finde frem til fire mænd af anden etnisk herkomst end dansk i alderen 20 til 22 år, som er tiltalt for grov vold mod to mænd, der i dag er 24 år.

Sagen lå dog hos anklagemyndigheden i mere end et år og blev første gang berammet til september 2016. Dengang blev den aflyst i sidste øjeblik, fordi den ene forsvarer var syg. I januar i år var det så to af de tiltalte, som var ramt af sygdom, og i maj fortsatte farcen, da en anden forsvarer lagde sig syg.

Derfor blev det hele udsat til onsdag, men her nåede man ikke at blive færdig på de seks afsatte timer. Afgørelsen må altså vente yderligere fire måneder. Til den tid er der gået knap tre et halvt år.

Det, der rent faktisk blev nået, var vidneafhøringer af de to ofre samt to piger, der havde været sammen med de tiltalte hele aftenen. Begge piger udpegede de tiltalte med navn på overvågningsbillederne, og de var også enige om, hvem man så sparke.

På videoen kunne man se, hvordan den ene forurettede står og tisser, mens den anden venter. De fire tiltalte kommer forbi, og den ene spørger om og får en cigaret af den ikke-tissende. Et øjeblik senere, da alle har bukser på, starter overfaldt, hvor de fire slår begge ofre adskillige gange i hovedet. Begge bliver slået i jorden og derefter overdænget med spark mod kroppen - og den ene i hovedet.

Marianne Agerskov har tidligere til Sjællandske fortalt, hvordan begge unge mænd efterfølgende »lignede fars« i ansigtet. Hendes søn fik - ud over adskillige blå mærker og knubs - en fortand rykket, så hans bid blev skævt, mens hans kammerat måtte sys i underlæben.

De 24-årige forklarede i retten, at de ikke kendte overfaldsmændene. Der havde været en mindre disputs på diskoteket, men der var blevet sagt undskyld.

- Min søn er lettet over, at det nu er overstået for hans vedkommende. Han behøver ikke komme næste gang. Min mand og jeg møder naturligvis op igen. Vi er nødt til at få en afslutning på den her sag, som har ændret vores retsfølelse, siger Marianne Agerskov.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige og ville desuden ikke udtale sig i retten. De vil dog nu overveje, om de vil lade sig afhøre næste gang.

- Men retten lægger selvfølgelig vægt på rækkefølgen. Det er også lettere at spille kort mod mig, hvis jeg viser, hvad jeg har på hånden, udtaler sagens anklager, Christina Lund Gregersen.

Hun regner bestemt med, at sagen kan afsluttes 5. januar.

- Vi bliver færdige, medmindre der igen er sygdom. I så fald vil jeg begære, at de andres sager kan blive færdigbehandlet særskilt. Vi skal nu se, om de vil lade sig afhøre, og derefter mangler kun dokumentation og procedure, forklarer hun.