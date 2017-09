Vanrøgtsdom står fast - ingen anke i sag om 91 hunde

- Jeg har fået oplyst, at begrundelsen er, at den idømte straf ikke afviger markant fra praksis i den slags sager, fortæller Maria C. Jepsen, der var anklager for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i byretten, til Sjællandske.

Både Dyrenes Beskyttelse i form af direktør Britta Riis og Dansk Folkeparti ved dyrevelfærdsordfører Karina Due rasede her i avisen, da en 34-årig kvinde i august blev idømt 30 dages betinget fængsel for vanrøgt af i alt 67 hunde. Samtidig blev hun frakendt retten til at have med hunde - ikke alle dyr, blot hunde - at gøre de kommende tre år.