Vandvid: Familie fik chokregning på 63.000 kr.

Det skriver Sjællandske.

NK-Forsynings direktør oplyser, at parret havde aflæst deres vandmåler forkert. Det opdagede bogholderiet og da det ifølge NK-Forsyning var umuligt at få fat på parret, skruede bogholderiet op for hanerne og påførte aflæsningen et ekstra tal. Opjusteringen af vandforbruget var så voldsom, at parret angiveligt havde brugt 1.000 kubikmeter postevand på et år. En familie på to voksne og tre børn bruger ca. 170 kubikmeter vand om året. Familien i Rønnebæk består af to voksne og et barn.