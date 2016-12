Se billedserie Per B. Christensen: Vi tror på projektet, ellers ville vi ikke genudbyde det.

Vandkulturhus forsinkes

Næstved - 27. december 2016 kl. 12:49 Af Mogens Lorentzen

Forfra. Nyt udbud. Forsinkelse.

Det er situationen omkring Næstveds vandkulturhus.

I flere år har Næstved Kommune arbejdet med et ambitiøst vandlands-projekt. Det skal opføres i det nye udviklingsområde ved Stenlængegård, og grunden er klar. Strategien er også aftalt.

Vandkulturhuset skal gennemføres som en partnerskabs-model. En privat investor betaler, opfører, og driver vandkulturhuset, og kommunen binder sig til en årlig leje. Budgettet er 12-15 millioner kroner og en lejeaftale på mindst 25 år.

Alt det er på plads.

I efteråret udbød Næstved Kommunen projektet, og der kom kun et tilbud. Det leverede et nystiftet selskab, som Gribskov Gruppen står bag. Det er Gribskov Gruppen, der har stået for etablering af vandkulturhuset i Randers.

Næstveds børne- og kulturdirektør Per B. Christensen siger til Sjællandske, at tilbuddet fra Gribskov Gruppen er godt og opfylder de funktionskrav, som kommunen har stillet. Men firmaet kan ikke opfylde de økonomiske krav. Egenkapitalen er ikke stor nok, og derfor har Næstved Kommune valgt at genudbyde opgaven. Blandt andet i håb om, at der måske kommer flere tilbud.

- Vi håber, at også Gribskov Gruppen byder ind. De er kommet med et interessant tilbud, som vi gerne vil arbejde videre med. Tilbuddet lever imidlertid ikke op de krav om økonomisk og finansiel kapacitet, som vi har sat som en forudsætning for at byde på opgaven. Derfor kan vi ikke arbejde videre med tilbuddet på det foreliggende grundlag, siger Per B. Christensen til Sjællandske.

Den oprindelige tilbudsrunde er nu annulleret, og i starten af 2017 vil kommunen lave en ny udbudsrunde. Den skal godkendes politisk, og en ny udbudsfrist kan være i slutningen af februar.

- Vi håber, at vi vil modtage et nyt tilbud fra det selskab, Gribskov Gruppen står bag, ligesom vi naturligvis også gerne ser, at andre byder ind på opgaven. Min vurdering er, at et nyudbud vil medføre en forsinkelse på omkring to måneder, siger Per B. Christensen, der håber, at kommunen kan indgå en kontrakt før sommerferien 2017.