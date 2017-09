LO-formand Anders Ellegaard forsøger at sætte fokus på velfærd. Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Valgkamp på borgmesterens hjemmebane

Næstved - 03. september 2017 kl. 12:39 Af Mogens Lorentzen

Velfærd er nøgleordet, når LO Næstved sætter fokus på den offentlige sektor. Det sker ved et tværpolitisk vælgermøde den 7. september. Det er samtidig en slags startskud på valgkampen, der nok raser lige til valget den 21. november. De fleste partier sender deres topnavne til mødet, der holdes på borgmester Carsten Rasmussens hjemmebane - 3F Huset i Holsted Park.

LO Næstved har inviteret kandidater fra alle de ni partier, der stiller op til kommunalvalget. Der er foreløbigt tilsagn fra borgmester Carsten Rasmussen (Socialdemokratiet), Lars Hoppe Søe (Radikale Venstre), Helge Adam Møller (Konservativt Folkeparti), Jette Leth Buhl (SF), Dennis Bay Andersen (Liberal Alliance), Githa Nelander (Dansk Folkeparti), Kristian Skov-Andersen (Venstre) og Thor Temte (Enhedslisten).

Anderledes møde

Debatmødet får et lidt andet forløb end traditionelle vælgermøder. De fremmødte borgere får nemlig ordet før de politiske kandidater. Deltagerne bliver nemlig bedt om at diskutere et par konkrete teamer om velfærd, udlicitering og flere arbejdspladser.

- På den måde håber vi, at politikerne præsenteres for en bred vifte af ideer og forslag fra borgernes hverdag, som kan bruges i debatten, siger LO formand Anders Ellegaard til Sjællandske. Han mener, at velfærden er under pres, og at det vil blive et stort tema i valgkampen.

- Og ingen skal være i tvivl om, at vi i LO vil argumentere for, at omsorg og tryghed går forud for skattelettelser. Både for borgernes skyld, men sandelig også for de ansatte, siger Anders Ellegaard, formand for LO Næstved.

Mødet starter klokken 17.30.