Kirsten Devantier kalder et forslag om skadestuelæger i døgndrift i Næstved og Roskilde for populistisk. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik.)

Send til din ven. X Artiklen: V: Skadestuelæger i døgndrift er populistisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Skadestuelæger i døgndrift er populistisk

Næstved - 31. august 2016 kl. 16:21 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF og De Konservative regionspolitikeres forslag om at genindføre læger i døgndrift på skadestuer i Næstved og Roskilde, får ikke meget medvind fra to politikere valgt og bosiddende i Næstved.

Kirsten Devantier, Venstre-medlem i Byrådet og regionsrådet, synes egentlig, at forslaget er sympatisk, men:

- Det er populistisk, siger hun.

Hun hæfter sig ved, at der er lægemangel og det er næppe særlig attraktivt at være ansat på en skadestue, hvor der ud på de sene nattetimer kun er meget lidt at lave. Kirsten Devantiers vurdering er, at der sker så relativt få skader om natten, at det er dyre penge at kaste efter få patienter.

- Jeg vil hellere arbejde for, at vi bruger vores læger og sygeplejersker bedst muligt, siger hun.

I befolkningen og Byrådet er der et ønske om, at skadestuen på Næstved Sygehus kommer op i gear og er bemandet med læger døgnet rundt. Kirsten Devantier mener, at ønsker bunder i et ønske om tryghed.

- Vi kan betale for dyrt for trygheden, siger hun.

Kirsten Devantiers kollega i Regionsrådet, socialdemokraten Susanne Lundvald fra Næstved, ser heller ikke for sig, at hun umiddelbart vil stemme for SF og de konservatives ønske til budgetforhandlingerne. Med mindre der findes besparelser andre steder.

- Jeg vil ikke være stærkt imod det, men skal der være lægebemanding i Næstved, skal pengene findes andre steder. Jeg ser gerne en udvidet lægedækning, men det skal gøres med omtanke. Kan vi finde pengene, er de givet godt ud, siger hun.

I dag er skadestuerne i Næstved og Roskilde læge-bemandet 10 timer i døgnet.

I en endnu ikke offentliggjort undersøgelse har læger og sygeplejersker gjort op, hvor mange patienter de behandler på de to skadestuer. Formålet med undersøgelsen var at klæde politikerne på til at afgøre, om lægebemandingen skal udvides eller ej. Ifølge de konservative gruppeformand Christian Wedell-Neergaard, er undersøgelsen værdiløs.

- Det foreliggende materiale kan ikke bruges til at afgøre noget. Kvaliteten er simpelthen ikke god nok, siger han og vil bede om at få gennemført en ny undersøgelse.