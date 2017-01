Næstved Kommune var ikke i gang med at grave ud til et vandkulturhus. Planen var at rejse en mini-skov. Arbejdet er stoppet. Foto: Anna C. Møhl Foto: Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ups - kommune ville plante skov på privat byggegrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ups - kommune ville plante skov på privat byggegrund

Næstved - 15. januar 2017 kl. 14:33 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal huske at granske matrikelkortet, hvis man vil plante en skov.

Det glemte Park og Vej i Næstved, som torsdag gik i gang med at fjerne græs og muld på et 340 kvadratmeter stort areal i parken ved den frilagte Suså. Inden arbejdsdagen var omme, blev der sat en effektiv stopper for projektet.

Det viste sig nemlig, at arealet tilhører en anden. Nemlig byggefirmaet Kompagnigården A/S.

Planen var ellers at plante en såkaldt lommeskov. Altså en skov på en ganske lille areal midt i byen.

Men inden træerne var kommet i jorden, kom ejerforholdene i vejen for skovrejsningsprojektet.

- Det er gjort i bedste mening, men lommeskoven ligger på en anden mands grund. Vi er kede af, at vi har lavet en fejl, så nu vil vi udbedre skaderne og tænke nye tanker, siger centerchef Tyge Wanstrup, Center for trafik og ejendomme i Næstved Kommune.

Lommeskov er et landskabs-arkitektonisk begreb, som benyttes i storbyer.

Ganske få træer på et lille areal kan give indtryk af, at man befinder sig i en frodig skov, når man rent faktisk er i New York.

Det er Park og Vejs city-afdeling, der står for parkens drift og vedligeholdelse. Det var også city-afdelingen, der fandt på, at der skal være en lommeskov ved den fritlagte Suså. Det var således også city-afdelingen, der torsdag fik ordre oppefra om at stoppe arbejdet med lommeskoven.

Hvis Tyge Wanstrup skal finde noget at glæde sig over, så er det, at Park og Vej ikke nåede andet end at måle arealet op og rappe det øverste lag muld af, før sandheden gik op for dem.

- Jeg synes ikke, det er pinligt. Det er den slags, der sker, når vi vil gøre noget for borgerne, siger Tyge Wanstrup.