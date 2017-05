Unge klædt på til galla

Parkeringspladsen foran ZBC i Næstved var torsdag aften således noget mere festlig end normalt. Det skyldtes, at 3. års HHX-eleverne holdt gallafest på skolen, og der var stil over både outfit og entré. Den røde løber var rullet ud, og familie og venner stod forventningsfulde med kameraet fremme, for at se deres kære ankomme, og da eleverne begyndte at komme, kiggede solen for en kort bemærkning også frem.