Se billedserie 21-årige Christian Andersen fra Fensmark er på få år blevet en habil flugtskytte. I forrige weekend beviste han det ved at vinde Copenhagen Grand Prix, der er et stort stævne med alle de bedste skytter på plads. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Ung flugtskytte imponerer med flot grandprix-sejr

Næstved - 04. juli 2017 kl. 11:16 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt talent er på blot tre år skudt op på de danske flugtskydningsanlæg.

Der er tale om 21-årige Christian Andersen fra Fensmark, der i weekenden 24.-25. juni slog sit talent fast ved at vinde Copenhagen Grand Prix, et stort stævne inden for flugtskydning.

Her dystede han mod op mod 100 af de bedste danske samt øvrige skandinaviske skytter.

- Det er en super, super sejr, for til Copenhagen Grand Prix stiller alle de bedste skytter op, siger Jens Andersen, far til Christian Andersen, der selv var med til stævnet og næsten ikke turde kigge, da de afgørende lerduer skulle skydes.

Med bedriften er Christian Andersen samtidig rykket op på en aktuel femteplads på den nationale rangliste over Danmarks bedste compak sporting-flugtskytter, som er den disciplin, Christian Andersen dyrker.

Christian Andersen ramte 191 ud af 200 duer, hvilket sikrede førstepladsen og 100 point til den danske rangliste.

- Skydning er næsten 100 procent mentalt. Det handler om at kunne rydde hovedet og være iskold. Skydeteknik er selvfølgelig også vigtigt, men det er den med det stærkeste mindset, der vinder, siger Christian Andersen.

Det imponerende er, at Christian Andersen blot har dyrket flugtskydning i tre år.

Tidligere kørte han ATV Cross på højt niveau, men efter et voldsomt styrt i 2010, hvor han knuste den ene skinnebensknogle, blev det aldrig det samme igen.

Et par år senere valgte han helt at stoppe. I stedet begyndte han at skyde lerduer med sin far, og det skulle han vise sig at have talent for.

Efter en prøveskydning i flugtskydningsklubben i Vordingborg fik far og søn besked om, at Christian Andersen enten skulle holde sig væk fra skydning, eller også skulle han gøre noget seriøst ved det, for talentet var stort.

Christian har to gange været med omkring compak sporting landsholdet, men det er ikke det, han brænder mest for.

- Jeg har aldrig været så meget til holdsport. Jeg vil egentlig hellere passe min egen sport og min egen skydning. Der er det kun en selv, der kan gøre det godt eller dårligt, siger Christian Andersen, der er konkurrencemenneske med stort K.

Næste skridt er at slå igennem uden for landets grænser.

- Målet er at komme højere op i placeringerne i de udenlandske konkurrencer, siger den unge skytte.

Det har han rig mulighed for at arbejde på de kommende uger, hvor han fra 12. til 16. juli skyder ved et stort stævne i tyske Suhl.

Senere på sommeren gælder det stævner i både Sverige, Holland, Belgien og Frankrig.