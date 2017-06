Se billedserie På Rodi?s Autoværksted har man allerede haft den første kunde, som har været offer for den farlige tendens. Foto: Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Undgå at blive overhalet af eget forhjul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undgå at blive overhalet af eget forhjul

Næstved - 13. juni 2017 kl. 08:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er ligesom med stenkast fra motorvejsbroer mod biler. Det startede ét sted og spredte sig så, fordi nogle tankeløse personer også vil prøve det samme.

Politikommissær Johannes Skree-Lassen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at det denne gang startede i området ved Jyllinge og nu har spredt sig til Næstved - og med det menes den livsfarlige leg, hvor hvad der formodes at være unge gerningsmænd i ly af nattens mulm og mørke løsner bolte, som skal holde bilers hjul på plads.

Der har nu været omkring en håndfuld anmeldelser i Næstved. Blandt andet var der blevet pillet ved flere biler, som i fredags holdt parkeret ved Næstved Storcenter.

Hos Rodis Autoværksted i Næstved har man allerede haft en kunde, som har været offer for hærværket.

- For en uge siden kom der er en kvinde fra Slagelse, som syntes, at bilen lød mærkelig. Det viste sig, at begge hendes forhjul var blevet løsnet, beretter indehaver Rodi Habo.

Han forklarer, at det er uhyre sjældent, at boltene ikke er skruet ordentligt fast fra et værksted. Folk kan selv have skiftet hjul, og på den måde bliver boltene af og til for løse, men han er ikke i tvivl om, at med det store antal hændelser på Sjælland den seneste lille uge, så er der pilfingre på spil.

- Og det er jo mega farligt. For et par dage siden, var der en, som kørte galt og endte i grøften (ved Hvalsø, red.), men han var jo heldig. Du risikerer jo at køre frontalt sammen med nogen. Det er for sindssygt, siger Rodi Habo.

Mekanikeren fortæller, at man rimelig nemt kan tjekke, om der er blevet pillet ved ens bolte.

- Man kan tage fat i toppen af ens dæk og hive frem og tilbage. Hvis boltene er løsnet meget, vil man kunne høre det dér, forklarer han og fortsætter:

- En anden måde at tjekke er at sætte bilen i gang. Når den bevæger sig, slipper man speederen, og så vil man med det samme kunne høre en klonk-lyd fra hjulene. Når først man gasser op, kan lyden ikke høres mere.

Rodi Habo siger, at mislyden fra hjulene vil være så høj og anderledes, at man ikke er i tvivl om, at noget er galt. I så fald skal man holde ind til siden og få strammet boltene med det samme.

- De fleste har en nøgle til det i bagagerummet, og det er ikke svært at skrue dem fast selv, men ellers gør vi det naturligvis gerne.

Man må for alt i verden ikke køre videre, for et hjul kan ryge af meget hurtigt.

- Man kan køre mellem 5 og 100 kilometer, inden bolten vil ryge helt af. Det afhænger af, hvor meget boltene er blevet løsnet til at starte med, slutter Rodi Habo.