Udvist til Island: Slog betjent med billardkugle

Næstved - 01. september 2017

Psykiatrisk behandling under tilsyn af kriminalforsorgen og i samarbejde med en overlæge med indlæggelse i op til et år. Ingen længstetid på behandlingen. Udvisning fra Danmark med indrejseforbud i seks år.

Det er dommen til en 32-årig mand fra Island, som allerede i februar blev fundet skyldig i grov vold mod en politibetjent. Siden har Retten i Næstved afventet en mentalundersøgelse af manden, før straffen kunne fastsættes.

Det er meningen, at islændingen sendes tilbage til sin egen ø hurtigst muligt, men han har anket udvisningen til landsretten og får lov at opholde sig i Danmark, indtil sagen kommer for dér.

Politibetjenten har lidt af kraftig hovedpine, balancebesvær og problemer med sin finmotorik siden overfaldet i november sidste år. Han ville kropsvisitere den 32-årige mand, som var mistænkt for at have stjålet juleøl i Netto i Næstved, da manden pludselig hev et hjemmelavet våben i form af en billardkugle i en sok frem og slog betjenten i jorden med ét hug mod tindingen.

Islændingen forklarede ved retssagen i februar, at han havde haft fri den dag i slutningen af november, da episoden fandt sted. Han havde derfor drukket tæt fra morgenstunden; mindst 20 øl var det blevet til.

- Jeg var blevet beskyldt for at stjæle øl i Netto, men jeg havde betalt for dem. Da jeg kom ud, åbnede jeg en til mig og min nabo, som også var med, og sagde »skål«. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågnede op i en celle og ikke anede, hvad fanden der var sket, sagde han.

Han erkendte dog at have haft det hjemmelavede våben i form af billardkuglen i en sok med sig. Det følte han sig nødsaget til, fordi han dagen forinden var blevet truet af »et stort brød«, som også var beboer på forsorgshjemmet.

Det var personalet i Netto i Toldbodgade, som tilkaldte politiet, fordi de mente, at den 31-årige havde stjålet fire juleøl. Det forhold blev han dog frikendt for.